Até "nova ordem", os trabalhadores que residem em França e na Alemanha podem manter o trabalho à distância sem qualquer alteração fiscal.

Transfronteiriços franceses e alemães continuam em teletrabalho

Ao contrário dos transfronteiriços belgas que viram o prazo do regime de teletrabalho prolongado até 31 de agosto, os trabalhadores luxemburgueses que vivem em França e na Alemanha mantêm a cláusula que, no âmbito da pandemia, tornou o trabalho à distância "ilimitado", sem qualquer penalização fiscal.

"Os acordos com a França e a Alemanha relativos ao teletrabalho durante a actual epidemia são válidos até novo aviso", esclareceu o Ministério das Finanças do Grão-Ducado que reitera que "a situação está a ser avaliada com os países em causa à medida que a epidemia avança, a fim de determinar quanto tempo estes acordos estarão em vigor".

De resto, o governo recorda que quaisquer alterações aos acordos em questão serão devidamente comunicados pelo Ministério ou da Administração Fiscal Direta.





