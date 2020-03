Cerca de 70% dos funcionários do sector médico luxemburguês são transfornteiriços.

Transfronteiriços continuam a poder entrar no Luxemburgo

Para já não estão previstas medidas para impedir a entrada de transfronteiriços no Luxemburgo, apesar da presença de um surto na região francesa do Grand-Est. "No total, 70% das pessoas que trabalham no sector médico são trabalhadores fronteiriços. Por isso deveremos fechar os hospitais?", foi a pergunta lançada por Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês na conferência de imprensa de ontem.

"Mas o ministro Lex Delles (ministro do Turismo e das Classes Médias) está em contacto constante com os responsáveis, e estamos a avaliar a situação". acrescentou. No entanto, Paulette Lenert, ministra da Saúde, deixou algumas mensagens tranquilizadoras: "Deve lembrar-se que em 80% dos casos, a infecção não deverá provocar problemas graves", acrescentou. Se pudermos esperar que até 70% da população esteja contaminada, a maioria deles viverá sem estar em risco. De acordo com a ministra não há necessidade de fechar supermercados.