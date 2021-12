Caso nenhum dos dois países rescindir o acordo até duas semanas antes de caducar, então o acordo é prolongado até 30 de junho

Transfronteiriços belgas podem continuar em teletrabalho até 31 de março 2022

Os transfronteiriços belgas que trabalham no Luxemburgo vão poder continuar a trabalhar a partir de casa pelo menos até 31 de março de 2022. Caso nenhum dos dois países rescindir o acordo até duas semanas antes de caducar, então o acordo é prolongado até 30 de junho.

O prolongamento do teletrabalho para combater a pandemia foi anunciado pelo Ministério das Finanças do Grão-Ducado. A medida extraordinária permite aos trabalhadores transfronteiriços continuarem afiliados à Segurança Social luxemburguesa, sem perder as prestações sociais. Isto porque uma diretiva europeia prevê a perda de afiliação caso o funcionário trabalhe mais de 25% do seu tempo no país de residência.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, sublinha que desde o início da pandemia, os dois países têm colaborado na perspetiva de facilitar o teletrabalho aos transfronteiriços e também às empresas que recorrem ao trabalho à distância, a fim de evitar múltiplos contactos.

O Luxemburgo emprega atualmente cerca de 48.000 transfronteiriços da vizinha Bélgica. O mesmo acordo também já foi assinado com a Alemanha.



