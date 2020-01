A SNCF vai reembolsar quem ficou pendurado nas estações de comboio em dezembro. Quem paga passe anual, por exemplo, fica isento do pagamento do mês de fevereiro.

Transfronteiriços afetados pela greve francesa vão ser reembolsados

A SNCF vai reembolsar quem ficou pendurado nas estações de comboio em dezembro. Quem paga passe anual, por exemplo, fica isento do pagamento do mês de fevereiro.

A notícia foi confirmada pelo diretor geral da TER da SNCF, Frank Lacroix. "Em resposta às dificuldades verificados pelos nossos passageiros, propus que a SNCF reembolse todos os clientes de dezembro", escreveu no Twitter.

En réponse aux difficultés vécues par nos clients, j'ai proposé ce jour aux Régions qu'@SNCF procède au remboursement total des abonnements #TER de décembre, qu’ils soient annuels, mensuels ou hebdomadaires.



Les modalités seront disponibles sur les sites TER d'ici le 15 janvier. — Frank Lacroix (@Frank__Lacroix) 8 January 2020

A decisão estende-se aos passes anuais, mensais e semanais. Os reembolsos vão começar a ser pagos a 15 de janeiro. "Para os passes anuais vamos anular o pagamento de fevereiro", acrescentou o responsável dos caminhos de ferro franceses, afetados pela greve dos trabalhadores contra a reforma das pensões que nem Emmanuel Macron nem Édouard Philippe dão sinais de querer abandonar.

Apesar dos já 36 dias de protesto e das consequentes dores de cabeça para os trabalhadores do Luxemburgo que optam pelas rendas mais baixas de França, a RTL fala num "golpe de sorte". Os transfronteiriços não vão ser obrigados a pagar passe em fevereiro. A partir de março deixam de pagar as viagens no Luxemburgo com a entrada em vigor da gratuitidade dos transportes públicos em todo o país.

