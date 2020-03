A identidade e as funções do trabalhador não são reveladas.

Transfronteiriço com Covid-19 trabalha na clínica Dr. Bohler em Kirchberg

Susy MARTINS

O transfronteiriço infetado com o Covid-19 trabalha na clínica Dr. Bohler, em Kirchberg. A confirmação foi dada ao jornal Luxemburger Wort pela direção dos Hospitais Robert Schuman.

O funcionário da clínica Bohler reside em França onde está em isolamento. O contágio deste colaborador da clínica luxemburguesa está “relacionado com o norte de Itália”, adianta a mesma fonte sem especificar se o Covid-19 foi contraído em Itália ou no contacto com uma pessoa que tenha estado naquela região italiana. A segunda hipótese é a mais plausível já que o Ministério da Saúde do Luxemburgo avançava esta segunda-feira, em comunicado, que o trabalhador transfronteiriço contraiu o novo coronavírus em França.

Desconhece-se também se se trata de uma mulher ou de um homem e que funções desempenha na clínica Dr. Bohler, podendo tratar-se, por exemplo, de um médico como de um técnico.

A direção dos Hospitais Robert Schuman garante que a Inspeção da Saúde realizou testes aos trabalhadores da clínica Bohler e que foram tomadas medidas de quarentena.

Este caso de infeção do transfronteiriço não entra nas contas do Grão-Ducado mas sim da França, país de residência do trabalhador.

O Luxemburgo tem neste momento cinco casos de Covid-19 confirmados e 69 pessoas em quarentena.

S.M. / MaP