Em 2024, o tram deverá percorrer todo o caminho desde a Cloche d'Or até ao aeroporto. Até lá, há muito trabalho a ser feito.

Tram no Findel. Construção começa a ganhar forma

Frank WEYRICH Em 2024, o tram deverá percorrer todo o caminho desde a Cloche d'Or até ao aeroporto. Até lá, há muito trabalho a ser feito.

Já se nota o progresso na construção da linha do tram em direção ao aeroporto Findel, cuja construção deverá estar concluída em 2024.

No Centro de Remisage, não muito longe da LuxExpo e do aeroporto, o trabalho progride na secção E. O novo troço tem um comprimento total de 3,9 quilómetros e duas paragens, no Pôle d'échange Héienhaff e no Findel. Toda a secção inclui-se no município de Niederanven.

A distância entre a paragem existente da LuxExpo e Héienhaff será de 3,3 quilómetros. Daí até ao Findel são mais 855 metros. A viagem vai demorar pouco menos de nove minutos.

A plataforma entre os carris será transitável ao longo da autoestrada para permitir o acesso aos serviços de manutenção ou de emergência. Em contrapartida, a secção entre o Pôle d'échange Héienhaff e o aeroporto será ajardinada.

Ponte sobre dez faixas

Uma primeira estrutura está agora a tomar forma. Na Jonction Grünewald, os suportes de betão para o futuro viaduto estão instalados em ambos os lados da autoestrada, desde o início do outono. A ponte, conhecida como a Ouvrage d'Art (OA) 894, vai atravessar dez faixas da A1 e A7, desde o Neien Tramsschapp.

A distância entre os dois pontos de apoio é ligeiramente superior a 100 metros. A largura da estrutura é de dez metros e as rampas de acesso de ambos os lados serão jardim. Mas não são apenas os pilares visíveis que anunciam o progresso da linha do elétrico. Muita coisa está também a acontecer no lado sul da autoestrada. Os elementos da viga de aço da futura ponte já foram unidos.

De acordo com o planeamento atual as autoestradas vão ser encerradas no fim-de-semana de Páscoa de 2023 para mover a ponte para a sua localização final.

A calma antes da tempestade

Ao mesmo tempo, em Senningerberg iniciaram os preparativos para a saída da autoestrada e a Route des Trèves. A paragem será construída no subsolo, sob a N1.

Quanto ao futuro terminal do aeroporto ainda não há sinal do local de construção. O local onde o tram está previsto chegar dentro de dois anos ainda se encontram atualmente os lugares de estacionamento para os táxis e autocarros.

A secção entre a LuxExpo e o Findel está prevista inaugurar no final de 2024, alcançando um comprimento de quase 18 quilómetros desde a Cloche d'Or até ao aeroporto.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e traduzido por Ana Patrícia Cardoso.)



