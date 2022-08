Um litígio sobre um fundo de investimento está a atrasar a construção do terminal intermodal do tram, bus e comboio, em Howald. Só daqui a alguns anos vai estar concluído.

Luxemburgo 3 min.

Transportes públicos

Tram em Howald. Guerra entre milionários está a bloquear as obras

Frank WEYRICH Um litígio sobre um fundo de investimento está a atrasar a construção do terminal intermodal do tram, bus e comboio, em Howald. Só daqui a alguns anos vai estar concluído.

Muito em breve o tram chegará a Bonnevoie. Ao mesmo tempo, acelera-se o prolongamento da linha pela Rue des Scillas até Gasperich. Tudo corre nos eixos, à exceção do importante interface do tram, bus e comboio, em Howald, que não ficará pronto no prazo previsto. Muito pelo contrário. Demorará vários anos.



Em 2020 o Ministério da Mobilidade tomou conhecimento do problema. Os proprietários do terreno a sul da plataforma de Howald estavam em litígio.

Dois anos se passaram, a guerra continua e uma solução está longe de ser encontrada. O processo de expropriação está em curso há tempo. Mas primeiro, há uma questão que tem de ser resolvida: Quem deve ser expropriado?

O ponto-chave é a ponte Ypsilon sobre a autoestrada A3, onde no futuro o tram deverá passar ligando Howald à Ban de Gasperich. O estaleiro de obras tornou-se numa imagem familiar para quem circula entre a rotunda de Gluck e o cruzamento da autoestrada.

Como o nome indica, esta ponte deriva num Y (i grego). O ramal principal será construido para servir o bonde, o bus, ciclistas e pedestres.

O tram chegará a Bonnevoie a partir de 11 de setembro O troço do eléctrico entre a estação central e Bonnevoie será colocado em serviço no domingo 11 de setembro. Antes desta inauguração, estão programados testes durante o Verão: em Agosto, o eléctrico funcionará em condições normais, mas sem passageiros.

O problema está no acesso à ponte Ypsilon, que será feito desde a rue des Scillas e através de outra ponte que atravessa a linha ferroviária entre Luxemburgo e Bettembourg. Como previa o projeto no interface de Howald os passageiros poderiam trocar confortavelmente de transporte público, entre o bonde, bus ou comboio.

Apenas meia ponte

Os primeiros elementos da ponte foram recentemente instalados. Um total de seis vigas de aço cobrem os 70 metros que distam entre os dois lados do caminho-de-ferro. Mas um olhar mais atento revela que algo não bate certo.

Que está no cais de Howald, percebe imediatamente que a futura ponto parece muito estreita para ali se construir um interface. Como é estranho notar que a parede de contenção, a meio do cais, é muito mais larga do que a ponte em construção. A explicação está do lado de Howald.

O terreno onde se situava antigamente a empresa de bebidas Munhowen pertence ao fundo imobiliário Olos. Só que as negociações para comprar o terreno necessário para a circulação do bus fracassaram até agora.

Em 2020, o Ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, anunciou a sua decisão: “A ponte será construída independentemente do acesso do bus. No começo, esta via será construída de modo a dispensar o acesso às terras do Fundo Olos, para que possamos avançar com o traçado do tram”.

Alguns meses mais tarde foi lançado o processo de expropriação sendo o projeto declarado de utilidade pública.

Contudo, existe uma dificuldade suplementar, como confirma Frank Vansteenkiste do Ministério da Mobilidade. “Os principais accionistas de Olos, Flavio Becca e Eric Lux, disputam nos tribunais, desde há anos, a propriedade deste fundo. E, nós ainda não sabemos quem devemos expropriar”. Dois anos se passaram e este litígio entre multimilionários ainda continua aceso.

Tram deverá chegar a mais três áreas da capital Os peritos têm até ao outono para propor opções para estender a rede por Strassen, Kirchberg e Hollerich.

Interface para quando?

Por agora só será construida uma meia-ponte para que, pelo menos, o tram possa circular, como decidiu Francois Bausch. Os terrenos do futuro traçado são propriedade da comuna de Hesperange. Já o terminal intermodal previsto no projeto inicial não será uma realidade senão daqui a alguns anos. Porque, só quando as disputas entre os investidores do Fundo Olos tiverem sido resolvidas é que a expropriação poderá ser efetivada.

Os passageiros dos transportes públicos são as principais vítimas. Quando a linha do tram estiver concluída, no final do próximo ano, com a ligação da Cloche d'Or e Kockelscheuer ao centro da cidade, os passageiros terão de contentar-se com uma simples paragem do bus. A correspondência com vários linhas de bus não estará disponível e, no entanto, esta é a principal razão de ser do terminal intermodal de Howald.

Artigo traduzido da edição francesa do Luxemburger Wort e originalmente publicado em Wort.lu/de

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.