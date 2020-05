Em declarações ao Contacto, o governo diz que "o objetivo continua a ser levar o elétrico à Gare Central até ao fim de 2020".

Tram até à Gare em 2020? O "objetivo" é esse

O governo quer, mas não se compromete. Em declarações ao Contacto, o porta-voz do ministro da Mobilidade e dos Transportes Públicos, François Bausch, garante que, "o objetivo continua a ser levar o elétrico à Gare Central até ao fim de 2020", apesar da vontade "ter de ser enquadrada num contexto de incerteza geral face a esta crise global".

Em "contra-relógio", as obras que levantaram o chão das principais artérias da capital levam um atraso de cinco semanas, agravado pelas ambiguidades dos plano de desconfinamento que o governo faz depender da evolução da pandemia. Sem vacina ou tratamento para a covid-19 no horizonte, "os homens das obras" estão na rua desde 20 de abril.

"No cruzamento da Avenida Emile Reuter com a Boulevard Royal, os trabalhos estão a progredir bem. Em frente ao edifício "Zenith", que em tempos abrigou a sede do BGL, os carris estão betonados".

O diretor-geral da Luxtram está satisfeito. André von der Marck não se compromete. Em entrevista ao Wort explica que, "numa altura em que os estaleiros estão longe de estar a trabalhar a 100% é impossível avaliar o impacto" do tempo perdido.

Prazos à parte, a obra mexe. Já falta pouco no "que resta do troço em frente ao Royal Hamilius". A plataforma está quase pronta, "apesar das dificuldades na construção dos dois cais".

Entre a Ponte de Adolphe e a Place de Paris, as betoneiras também voltaram à carga. "Se tudo correr como planeado, o estaleiro de construção da ponte de Buchler poderá talvez começar no final do ano". Os trabalhos, acrescenta, também já foram retomados no pequeno troço que liga a Place de Paris à Gare.





