A intervenção é realizada, principalmente, à noite.

Limpeza

Trabalhos de manutenção dos túneis arrancam na próxima semana

Redação A intervenção é realizada, principalmente, à noite.

A primeira campanha de manutenção e limpeza dos túneis nas autoestradas do Luxemburgo vai ter início na segunda-feira, 13 de março, informou esta sexta-feira a Administração de Pontes e Estradas, em comunicado.

A intervenção inclui a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do segurança, a verificação do funcionamento e interligação dos diferentes aparelhos e a limpeza das paredes dos túneis.

Os trabalhos vão estender-se até meados de junho, mas decorrerão maioritariamente à noite, a fim de reduzir o seu impacto no tráfego e olhando, também, à coordenação com outros estaleiros de obras.

As datas previstas para a intervenção nos vários túneis podem ser consultadas no site do CITA (Controlo e Informação do Tráfego nas Autoestradas).

Saiba quais os túneis afetados: Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Église, Biff, Acesso secundário aos túneis de Esch-Belval, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf e Markusberg

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.