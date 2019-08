Os condutores que circulam regularmente na autoestrada do norte, A7, vão ter de ter paciência nas próximas semanas.

Trabalhos de grande envergadura no túnel Gousseldange na A7

Os condutores que circulam regularmente na autoestrada do norte, A7, vão ter de ter paciência nas próximas semanas.

Vai haver trabalhos de manutenção no túnel Gousseldange. Os trabalhos vão arrancar na próxima segunda-feira para terminar no dia 15 de setembro.

A Administração das Pontes e Estradas refere hoje, em comunicado, que uma das faixas de rodagem vai estar cortada ao trânsito. Entre as 08:00 da próxima segunda e as 19:00 do dia 28 de agosto estará encerrada a faixa no sentido Lorentzweiler-Kirchberg. A partir das 20:00 do dia 28 agosto até à mesma hora do dia 15 de setembro o trânsito será interdito no sentido inverso, ou seja, em direção a Lorentzweiler.

A velocidade limite será reduzida para os 70 km/h e atenção porque a velocidade será controlada permanentemente durante a realização dos trabalhos.

Susy Martins