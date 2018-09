Trabalho de equipa

O Contacto preparou uma timeline com os principais momentos e desenvolvimentos do caso da morte por afogamento de Puto G no lago de Remerschen, a 30 de junho. A recolha foi feita com base em declarações de testemunhas, família, responsáveis da comuna de Schengen, comunicados da polícia, Procuradoria de Estado, investigação do Contacto, arquivos do Wort e nos primeiros artigos publicados poucos dias depois da morte do rapper.