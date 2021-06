Mais de metade dos trabalhadores estiveram de baixa médica pelo menos uma vez, no ano passado.

Certificados de incapacidade de trabalho com aumento de 40% em 2020

Susy MARTINS

2020 foi um ano marcado pelo início da pandemia da covid-19 e o confinamento. Nesse ano foram emitidos cerca de 1,2 milhões de certificados de incapacidade temporária de trabalho, vulgarmente conhecidos por baixa médica. Trata-se de um aumento de 40% face a 2019, atribuído sobretudo às licenças especiais por razões familiares.

Com as escolas e estruturas de acolhimento extracurricular fechadas durante três meses, cerca de 67 mil certificados foram entregues à Caixa Nacional da Saúde (CNS) por razões familiares. Só no mês de março do ano passado, houve 43 mil pedidos em que a guarda das crianças era a principal causa.

Em segundo lugar, surgem os certificados devido a doença que representam 35% do aumento global dos certificados emitidos. Estes dados foram revelados pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em resposta a uma questão parlamentar da deputada do Partido Democrático (DP), Carole Hartmann.

Note-se ainda que mais de metade dos trabalhadores estiveram de baixa médica pelo menos uma vez, no ano passado. A duração média da incapacidade de trabalho aumentou para 10,4 dias face aos 8,7 dias em 2019. Foi no setor do imobiliário e ainda na área dos serviços, nomeadamente no setor da limpeza, que se registou o maior número de baixas médicas. O setor das finanças e da Horeca foi o menos impactado.



