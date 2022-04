O ministro do trabalho, Georges Engel anunciou ontem a realização de um estudo sobre a redução do horário laboral no país. “Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e privada” é a base de reflexão. No Luxemburgo trabalha-se mais horas no que nos países vizinhos.

Trabalhar menos horas por dia no Luxemburgo? Ministro lança debate

Paula SANTOS FERREIRA O ministro do trabalho, Georges Engel anunciou ontem a realização de um estudo sobre a redução do horário laboral no país. “Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e privada” é a base de reflexão. No Luxemburgo trabalha-se mais horas no que nos países vizinhos.

A adoção da semana de quatro dias de trabalho pela Bélgica e a redução do horário semanal de trabalho noutros países ou empresas relançou o debate no Luxemburgo.

No mês passado, o ministro do trabalho Georges Engel já tinha manifestado a vontade de lançar a discussão no país sobre a redução das 40 horas de trabalho semanais. Na quinta-feira, anunciou no parlamento que deu luz verde para a realização de um estudo sobre o tema que será a base de uma discussão alargada no país.



“Devemos ser capazes de falar sobre horas de trabalho, especialmente no contexto de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e melhor saúde”, realçou Georges Engell ontem, citado pelo Delano.

O ministro do trabalho Georges Engel quer debater a redução do horário semanal. Photo : Lex Kleren

O anúncio foi feito em resposta a uma questão parlamentar alargada feita pelo deputado Dan Kersch, o seu antecessor realçando que o “mundo do trabalho está a mudar” e que a “pandemia acelerou o processo” para a urgência do debate sobre as horas de trabalho semanais.

No Luxemburgo trabalha-se mais horas

O deputado lembra ainda que os trabalhadores no Luxemburgo possuem uma carga horária superior aos seus vizinhos franceses e belgas.

O Luxemburgo continua com as 40 horas de trabalho semanais, enquanto a Bélgica diminuiu para as 38 horas semanais e a França para as 35 horas por semana.

Na Bélgica, as 38 horas semanais podem ser concentradas em apenas quatro dias de trabalho, contudo, para tal os trabalhadores têm de trabalhar mais horas diárias.

O ministro Georges Engel também citou ontem estatísticas que provam a sobrecarga horária dos trabalhadores luxemburgueses. De acordo com os dados do Statec, em 2019, um funcionário com tempo de trabalho integral no Grão-Ducado trabalha 1.701 horas por ano, em comparação com 1.677 horas anuais na Alemanha, 1.544 na França e 1.495 na Bélgica.

Ministro defende menos horas

George Engels declara-se a favor da redução da carga horária diária no Luxemburgo por diversas razões.

O ministro lembrou ontem os inúmeros estudos realizados internacionalmente revelam que horas de trabalho em excesso aumentam os riscos de acidentes de trabalho, doenças psicológicas, esgotamentos ou depressões entre os trabalhadores. “É óbvio para mim que a redução da jornada de trabalho pode ter vários efeitos positivos para funcionários e empregadores”, declarou o governante lembrando que a saúde dos trabalhadores tem impactos na saúde geral e economia de um país.

Uma melhor conciliação entre a vida profissional e pessoal do trabalhador, de modo a ter mais tempo para a família é um dos objetivos primordiais nos países e empresas que reduziram ou estão a reduzir as horas de trabalho.

Em declarações feitas em março passado ao Contacto, o governante já se tinha pronunciado a favor deste debate até porque “é frequentemente tema da ordem do dia nas discussões nível europeu”. E, ontem no parlamento vincou que o “Luxemburgo não pode se dar ao luxo de não reagir, temos de garantir a atratividade do nosso mercado de trabalho”.

As conclusões do estudo sobre a redução do horário de trabalho no Luxemburgo que irá ser agora realizado constituirão a base de um debate mais alargado no parlamento e no qual será fundamental escutar também a opinião dos parceiros sociais, representantes de trabalhadores e empresas.

Semana de trabalho de quatro dias. É a favor ou contra? A Bélgica quer adotar esta semana de trabalho reduzida, mas com jornada de 10 horas diárias. No Luxemburgo, ministro, OGBL e CSL são contra: o caminho é a redução das horas de trabalho. A “sexta-feira é o novo sábado”, explica o economista Pedro Gomes.

E a semana de quatro dias?

Uma coisa é certa. Georges Engel não concorda com a semana de trabalho de quatro dias belga porque tal implica uma sobrecarga horária diária e uma dificuldade acrescida na conciliação da vida profissional e pessoal.

Na Bélgica, os trabalhadores das empresas aceitem este modelo, passam a descansar três dias, mas nos quatro dias de trabalho vão ter uma sobrecarga horária dado que não existe redução das horas semanais.

“Por um lado, os dias de trabalho serão mais longos, e por outro, o trabalhador terá um dia livre que, no entanto, não poderá passar com os seus filhos porque eles estarão na escola”, justificou ao Contacto o ministro do Trabalho, em março.

No projeto belga há ainda outro fator que não pode ser “negligenciável”, apontou o ministro ao Contacto: os riscos para a saúde do excesso de horas de trabalho. “Se é verdade que um empregado de um escritório pode trabalhar 10 horas por dia, sem se expor a qualquer risco, entre os assalariados que desempenham tarefas manuais esse risco será muito maior. A saúde e segurança dos trabalhadores devem ser garantidas sempre”, vinca Georges Engel, sublinhando ser este um dos aspetos que o levam a “não ser muito a favor da semana de 40 horas repartidas por quatro dias”.

A aposta será feita na redução das horas semanais de trabalho no Luxemburgo, uma possibilidade que ganha agora mais consistência com o anúncio do ministro do trabalho e o debate que se seguirá.

