Trabalhar menos horas em todos os setores vai ser "difícil" de implementar

Maria MONTEIRO O novo estudo do LISER, apresentado na terça-feira, refere que o impacto da medida difere entre trabalhadores e empresas.

A redução da carga horária semanal de 40 horas "pode ser difícil de implementar" de igual forma no mercado de trabalho, defende o estudo encomendado pelo Ministério do Trabalho ao Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómico (LISER) e apresentado em conferência de imprensa na terça-feira.

A aplicação de um modelo único torna-se difícil pela disparidade de interesses e necessidades existentes entre trabalhadores e empresas. "Nem todos os trabalhadores podem estar dispostos a trabalhar menos horas, especialmente aqueles que querem trabalhar mais para ganhar mais ou progredir na carreira", começam por exemplificar os autores nas conclusões do estudo.

Paralelamente, as empresas registam "evoluções divergentes de produtividade e competitividade" consoante as especificidades de cada setor e da própria organização das empresas. "Dependendo da estrutura da reforma, a redução do tempo de trabalho pode ser mais difícil de aplicar em certas indústrias ou setores", acrescentam.

Impacto avaliado a nível local ou setorial

Nesse sentido, o grupo de investigadores refere que a diminuição da carga horária semanal poderia ser testada a nível local ou setorial no Luxemburgo, como aconteceu na Suécia, Dinamarca, Países Baixos ou mesmo na experiência das 35 horas em França, para melhor avaliar o impacto da medida.

Com efeito, há três casos em que a redução do tempo de trabalho está a ser ensaiada no Grão-Ducado: os dois primeiros dizem respeito a empresas do setor do comércio, que têm uma semana de trabalho convencional de 39,5 horas, e o terceiro abrange os hospitais, cuja semana de trabalho tradicional é de 38 horas.

Atualmente, a lei luxemburguesa permite que sindicatos e empregadores reduzam o tempo de trabalho por convenção coletiva, mas "muito poucas empresas e apenas um setor recorreram a esta prática", aponta o estudo.

Um outro ponto crucial analisado é o financiamento da medida. Se forem os trabalhadores a suportar o custo, através de uma redução ou congelamento dos salários, sofrerão com uma maior desigualdade salarial e divisões sociais exacerbadas, menor motivação e diminuição da produtividade e eficiência.

Se apenas alguns grupos de trabalhadores tiverem de assumir os custos, haverá uma desigualdade de tratamento e oportunidades que pode levar a um declínio da coesão social. "As consequências para a atratividade [do mercado] seriam negativas", postulam os investigadores.

São precisos dados mais concretos

No caso de o financiamento ser assumido pelos patrões, através da devolução pelo Estado desse valor, as empresas podem aumentar a carga de trabalho dos funcionários para compensar o aumento dos custos com a medida, levando a um clima de insatisfação. Por outro lado, podem reduzir a produção, deslocalizar a sua atividade ou aumentar os preços nos consumidores. As pequenas e médias empresas podem não ter capacidade para absorver os custos da redução.

O financiamento pelo Estado é outra opção, devendo "ser introduzida em períodos de boa saúde económica". Além disso, é fundamental que "não reduza a base financeira das prestações de segurança social e não aumente os encargos para as finanças públicas".

O estudo do LISER evidencia a complexidade do tema e deixa vários temas sem resposta relativamente ao contexto do Luxemburgo, uma vez que foi realizado com base na literatura existente e não em dados empíricos ou resultados de inquéritos relativos ao país.

"São necessárias análises de custo-benefício mais abrangentes para a sociedade no seu conjunto, tendo em conta as especificidades do mercado de trabalho e da sociedade luxemburguesa", vinca. Para isso, sugere a realização de um inquérito aos trabalhadores, a candidatos a emprego e às empresas para conhecer melhor as suas necessidades e aspirações no que toca à redução do tempo de trabalho.

