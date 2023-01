Em causa o duplo feriado do dia 9 de maio do próximo ano.

Trabalhadores vão poder gozar o duplo feriado em 2024

O feriado de Quinta-feira de Ascensão vai coincidir, no próximo ano, com o feriado do Dia da Europa, celebrado a 9 de maio. Um situação inédita que obrigou o Governo a estudar o assunto.

Para não prejudicar os trabalhadores, o ministro do Trabalho, Georges Engel, garantiu, numa resposta parlamentar ao partido CSV, que haverá o feriado suplementar e que este deverá ser gozado no prazo de três meses após a data.

Engel explicou que o princípio a ser utilizado é o mesmo que é aplicado quando um feriado coincide com um domingo. No entanto, casos inéditos como o do próximo dia 9 de maio não estão ainda regulamentados.

O ministro do Trabalho disse ainda que "para garantir que cada trabalhador tenha direito a poder beneficiar destes dois dias de folga, será elaborado um projeto de lei para compensar o feriado em falta".

O Luxemburgo foi o primeiro e é o único país europeu a adotar o Dia da Europa como feriado, o que acontece desde 2019.



