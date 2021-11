É sobretudo no setor público que os controlos são mais “rígidos” e “inflexíveis”. Funcionários são apoiados pela OGBL, LCGB e CGFP.

CovidCheck

Trabalhadores processam o Estado devido ao CovidCheck

Susy MARTINS

As empresas têm desde 1 de novembro a possibilidade de introduzir o CovidCheck. E é sobretudo no setor público que os controlos são mais “rígidos” e “inflexíveis”. Uma constatação das três maiores centrais sindicais do país OGBL, LCGB e CGFP que estão a apoiar alguns trabalhadores num processo legal contra o Estado.

Num comunicado conjunto, os sindicatos frisam que a maioria das empresas privadas não introduziu o CovidCheck, devido a questões de organização e de proteção de dados.

No entanto, a maioria das administrações estatais impôs este dispositivo e é aí que tem havido problemas. Alguns trabalhadores viram o seu acesso ao local de trabalho recusado, uma vez que não estão vacinados e também não tinham teste negativo para apresentar. Uma situação que levou estes funcionários a interpor uma ação contra o Estado no Tribunal Administrativo.

Desde o anúncio da introdução facultativa do CovidCheck nas empresas que os sindicatos têm criticado a forma como a medida é posta em prática, daí insistirem com o Governo para reintroduzir a possibilidade de autotestes para aqueles que não têm CovidCheck.



