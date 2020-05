Trabalhadores independentes podem receber apoio até 4.000 euros

As candidaturas online arrancam a 12 de maio.

As candidaturas online arrancam a 12 de maio.

Os trabalhadores independentes vão ter direito a mais apoios do Estado para fazer face à crise sanitária e económica.

Além dos apoios já em vigor, os independentes terão direito, em breve, a mais uma ajuda financeira a fundo perdido. O apoio será de 3.000, 3.500 ou de 4.000 euros, consoante o rendimento contributivo.

Em comunicado enviado às redações, o governo diz-se disposto a "tomar as medidas necessárias para apoiar as empresas e os trabalhadores em dificuldades". A decisão foi tomada, esta quarta-feira, pelo executivo liderado por Xavier Bettel, reunido em Conselho de Ministros.

Todas as informações detalhadas sobre este novo apoio a fundo perdido vão ser publicadas esta quinta-feira no portal digital do cidadão, em guichet.lu. O formulário para obter esta ajuda estará disponível no mesmo 'site', a partir de terça-feira, 12 de maio.

Entretanto, desde 14 de abril está disponível um outro formulário online para o pedido de uma ajuda financeira de 2.500 euros pelos trabalhadores independentes.

Desde o início da crise pandémica, o Estado já atribuiu quase 32 milhões de euros às microempresas e aos trabalhadores independentes. Em meados de abril, o ministro da Economia, Franz Fayot, anunciou que os proprietários de pequenas e médias empresas e independentes irão poder adiar por seis meses o pagamento dos seus empréstimos bancários.





