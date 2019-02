A denúncia é feita por trabalhadores da construção civil e os sindicatos confirmam. Inspeção do Trabalho e das Minas refere que desconhece a situação.

Trabalhadores e sindicatos denunciam fraudes nos subsídios de desemprego por intempéries

A denúncia é feita por trabalhadores da construção civil e os sindicatos confirmam. Inspeção do Trabalho e das Minas refere que desconhece a situação.

O desemprego por intempéries (“chômage intempéries”, na denominação oficial em francês) tem sido aproveitado de forma fraudulenta por alguns empregadores. A denúncia foi feita à Rádio Latina por operários do setor da construção civil e os sindicatos confirmam a existência da fraude.

De acordo com esses trabalhadores – que testemunharam sob nomes fictícios por temerem represálias por parte das entidades patronais – há patrões que declaram à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) o encerramento de estaleiros por causa do mau tempo, mas na realidade as obras não são interrompidas, fazendo com que os operários trabalhem em insegurança e sob temperaturas bem abaixo de zero.

“Isto já é tão velhinho, tão velhinho aqui no Luxemburgo. Há muitos patrões que nem sequer nos dão conhecimento que as intempéries estão abertas; segundo, nunca nos dão os papéis a assinar antes da primavera ou fim do inverno para nos tapar os olhos”, contou Armando no programa Linha Aberta da Rádio Latina. “Sempre trabalhei, e muitas das vezes com temperaturas muito negativas, e quem não quisesse trabalhar por achar que estava frio, o chefe convocava uma reunião às 17:00/17:30, sentava-se em cima da mesa e dizia assim: ’Estou aqui para vos ouvir. Quem não estiver contente, eu não faço a vida difícil a ninguém, pode sair por esta porta fora. E tínhamos de defender a nossa vida. Isto é tão velhinho, tão velhinho, não venham dizer que a ITM não tem conhecimento”.

João deu conta de um clima de intimidação. “Trabalhei numa empresa mais de três anos, entre 2008 e 2011, em que, quando os meus colegas trabalhavam com temperaturas negativas – eu não tinha direito, porque trabalhava no interior -, assinavam e não recebiam nada. E quando não gostavam ou resmungavam, saíam porta fora. Os patrões portugueses aqui não cumprem a lei, sabem que temos necessidade e situações difíceis e usam e abusam de nós. Os sindicatos não fazem muita coisa, porque não os podemos denunciar – ir denunciar é ir para a rua. Trabalhei um ano magoado e tive de esconder isso do meu patrão, porque se fosse para a baixa ele despedia-me”.

José revelou que há quem atribua compensações sob diferentes formas. “Já se passou comigo, quando vim para aqui, patrões portugueses fazerem isso, porque eu não tinha conhecimento. E sei de uma firma em que os operários assinam as folhas e têm conhecimento da situação, só que depois o patrão leva o pessoal em fins de semana de férias para as Canárias e, no Natal, dá um prémio de fim de ano com aquilo que ganharam à conta dos empregados”.

“Estou cá há 20 anos, trabalhei durante quatro com um patrão português e ele dava-nos papéis para assinar, assinávamos e tínhamos de trabalhar. Porque, se uma pessoa negasse o trabalho, ele ameaçava que nos despedia”, disse Luís.

Sindicatos exigem reação da fiscalização

Para os empresários em causa, o lucro é a dobrar. Os trabalhos no estaleiro avançam e a mão-de-obra fica-lhes quase a custo zero, uma vez que recebem do Estado o subsídio de desemprego por intempéries da parte da ADEM.

As duas maiores centrais sindicais do país confirmam que o sistema de fraude é bem real. Sem quantificar as queixas recebidas, o secretário sindical da LCGB, Tiago Ferreira, diz que as denúncias feitas à LCGB sobre este tipo de casos são “recorrentes”. Denúncias de operários que se queixam de ter assinado a “folha individual” para o desemprego por causa de intempéries e que tiveram de continuar a trabalhar nos estaleiros. “É recorrente os nossos membros e também pessoas que trabalham no setor ligarem para a LCGB a informar que assinaram os papéis para ficar de intempéries, mas que o patrão continua a mandá-los ir para os ’chantiers’ [estaleiros] e continuarem o trabalho. O que se pode dizer sobre isso é que as instâncias competentes no Luxemburgo – a ITM em matéria do Código do Trabalho – têm também de reagir a esses acontecimentos no setor da construção”, indica.

Por outro lado, o dirigente sindical sublinha que, além de ser ilegal, este sistema põe em risco a saúde dos trabalhadores: “É uma fraude, nesse sentido vão contra a lei e só podemos apelar à ITM para que faça controlos desta questão. O que é preciso também saber é que, estando as pessoas declaradas em situação de intempérie e a trabalhar, não ficam sob proteção do seguro. Logo, se houver um acidente nestes casos, isso também traz problemas regularmente com pessoas que sofreram acidentes devido a pisos escorregadios ou devido às condições de trabalho que não estão aceitáveis nos ’chantiers’ [estaleiros]”.

Ilustração: Sibila Lind

A situação também é conhecida pela OGBL. Hernâni Gomes, secretário sindical, diz que já alertou as autoridades competentes para que aumentem as inspeções no terreno. “Temos conhecimento de algumas situações, não temos dúvida que isso aconteça. É claro que isso é fraude, porque o patrão acaba por ter o trabalho feito e o Estado acaba por pagar 80% do salário. Imagino que o patrão pague a totalidade, mas uma parte será a ’negro’ e isso é interdito pela lei. Infelizmente, isso acontece, mas falta-nos muitas vezes a prova de que isso aconteça, sendo que ainda não há muito tempo expus uma situação, junto da entidade responsável pelo pagamento do subsídio por intempéries, pedindo que, mais uma vez, a administração faça controlo”, refere. O objetivo do “desemprego forçado” é proteger os trabalhadores e impedi-los de trabalhar em condições desumanas. Porém, cabe a cada patrão avaliar se estão reunidas as condições para prosseguir o trabalho no estaleiro. A lei não define critérios precisos sobre a obrigatoriedade de os patrões fecharem o estaleiro quando há intempéries, como referiu Tiago Ferreira. “A lei estipula que é o patrão quem decide se a situação no ’chantier’ está boa, favorável ou não para trabalhar. A lei não prevê detalhes quanto à temperatura ou à rigidez do frio, mas simplesmente que é quando as condições de trabalho não estão ótimas, mas também quando está em perigo a saúde e a segurança do trabalhador”.

Já para Hernâni Gomes, secretário sindical da OGBL, o facto de a lei não estipular critérios precisos para obrigar o patrão a solicitar o chamado “desemprego por intempéries” não é o mais importante. “Acaba por não ser muito mau que não esteja estipulado na lei que a partir dos -5 ou -6 não se possa trabalhar, porque muitas vezes até com zero graus, se houver muito gelo, torna-se impraticável continuar a trabalhar. Seria mais importante haver bom senso da parte do patrão, porque é o principal responsável pela saúde e segurança no local de trabalho”.

Cabe às delegações do pessoal informar a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), se o patrão não quiser encerrar o estaleiro em caso de mau tempo. Hernâni Gomes lamenta que não haja no terreno inspetores suficientes para controlar os estaleiros no inverno. Cabe às delegações do pessoal informar a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), se o patrão não quiser encerrar o estaleiro em caso de mau tempo. Hernâni Gomes lamenta que não haja no terreno inspetores suficientes para controlar os estaleiros no inverno. “É conhecida a falta de inspetores no terreno. Não estou a dizer que não fazem controlo no terreno, mas tem havido situações em que os delegados telefonam e eles passam e outras situações em que não passam. Consideramos grave porque se trata de situações de insegurança dos trabalhadores no local de trabalho e sabemos muito bem que o setor da construção está muito exposto a acidentes graves, nomeadamente mortais”.

ITM afirma desconhecer

A Rádio Latina contactou a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e a ADEM. Do lado da ITM, Claude Santini disse não ter conhecimento deste tipo de fraude, que classificou como “fraude social”. O responsável avançou apenas ter em mãos queixas relacionadas com as intempéries, citando a título de exemplo casos de trabalhadores a laborarem em situação de frio extremo. Santini recusou-se, contudo, a avançar mais dados, remetendo detalhes para o relatório anual da ITM que será “publicado em breve”.

Quanto à ADEM, entidade que reembolsa os empregadores em caso de desemprego por causa de intempéries, não foi obtida qualquer resposta apesar das diversas tentativas de contacto. Pol Faber, da Federação das Indústrias Luxemburguesas (FEDIL) e representante do patronato, também recusou comentar a situação.

Como funcionam os apoios

Em caso de condições meteorológicas adversas, os empregadores do setor da construção civil que tenham de encerrar os estaleiros por essa razão beneficiam de apoio financeiro do Estado.

Os dois primeiros dias (16 horas) do mês em que o trabalhador fica em casa são pagos pelo empregador, no entanto a partir do terceiro dia (17ª hora) é o Estado que paga 80% do salário do trabalhador que entrou em folga forçada. Ou seja, o operário perde 20% do seu salário caso fique em casa devido ao mau tempo. Isto é o chamado desemprego por intempéries.

Porém, ao que a Rádio Latina conseguiu apurar, há trabalhadores que, para não perderem 20% do salário, preferem ’alinhar’ no referido sistema de fraude proposto pelo patrão e trabalhar mesmo nestas condições. Outros temem simplesmente ser vítimas de represálias.

O pagamento do subsídio é limitado a um máximo de 350 horas de trabalho anuais por trabalhador. Em caso de intempéries mais severas, o limite pode ser aumentado para 500 horas, mediante luz verde do Conselho de Ministros.

Susy Martins e Manuela Pereira