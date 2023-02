Os passageiros que viajam diariamente para a capital estão a gastar metade do tempo que passam no escritório no percurso.

Luxemburgo 2 min.

Mobilidade

Trabalhadores do norte do Luxemburgo gastam quatro horas em transportes

Nadine SCHARTZ Os passageiros que viajam diariamente para a capital estão a gastar metade do tempo que passam no escritório no percurso.

Gastar quatro horas num trajeto de ida e volta para a capital do Luxemburgo tornou-se a norma para os trabalhadores do norte do país após o colapso do túnel de Schieburg no ano passado. Alguns decidiram, mesmo, reformar-se antecipadamente, exasperados por passarem no comboio metade do tempo que passam no escritório.

Túnel de Schieburg. "Quando o comboio desaparece, a aldeia parece que morre" A circulação ferroviária no norte do Luxemburgo está cortada por causa do colapso parcial de um túnel perto de Kautenbach. Viagem pelas aldeias onde o comboio já não chega, para perceber como isso afeta a vida das pessoas.

O túnel de Schieburg, entre Kautenbach e Wilwerwiltz, estava fechado para obras de manutenção quando o seu telhado cedeu no dia 27 de agosto. Antes do incidente, a sua abertura tinha sido programada para meados de setembro. Mas o túnel só reabrirá após a Páscoa, quatro meses mais tarde do que inicialmente previsto, disseram os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) em novembro.

O encerramento tem perturbado a rotina de muitos residentes no norte do país, com a suspensão dos comboios entre Clervaux e Kautenbach, levando à queda nas vendas para as empresas locais e a tempos de viagem mais longos para os alunos das escolas e pacientes que tentam chegar às consultas no hospital.

Levantar-se antes das 5h para apanhar um comboio meia hora mais tarde, com o objetivo de chegar à capital para trabalhar às 7h45, e passar por um trajeto igualmente moroso no regresso ao final do dia, tornou-se uma parte indesejada da vida quotidiana de Claude Müller*.

Comboios parados sem explicação

"Há muito que ando a pensar de que forma posso melhorar a situação", declara Müller, que vive em Troisvierges, ao Luxemburger Wort. Claude ponderou, até, alugar um Airbnb ou um hotel durante a semana para aliviar algum do stress ligado às viagens diárias. "Mas os custos disso eram demasiado altos", justifica.

Então, escolheu a opção menos má - a viagem que leva pelo menos quatro horas todos os dias, agravada por constantes atrasos e cancelamentos na rede ferroviária.

Recentemente, o comboio onde viajava ficou parado em Ettelbruck durante duas horas, já que as temperaturas baixas paralisaram o tráfego na zona de Mersch.

"Agora, temos problemas na linha 10 todos os dias", relata Claudine Wirtz, passageira de Drauffelt, que diz sair de casa às 6h45 para chegar à Cidade do Luxemburgo às 9h30.

Várias obras na rede ferroviária do Luxemburgo em 2023 Novas interfaces, abertura de P+R ou modernização de estações: os CFL vão finalizar vários projetos importantes nos próximos meses.

Wirtz e o marido vão de carro de Drauffelt a Kautenbach todas as manhãs e vêem a sua viagem de comboio ser impactada por "cancelamentos e atrasos todos os dias".

"Às vezes o comboio fica parado do nada e não descobrimos a causa", conta Wirtz.

Outro passageiro, Georges Meyers de Wilwerwiltz, diz que passa 14 horas fora de casa todos os dias e culpa as perturbações nos comboios pela decisão de se reformar antecipadamente no próximo ano, apesar de querer trabalhar mais.

"Aos poucos, a maioria das pessoas está a atingir os seus limites por causa disto. Já não aguento mais", resume.

*Os nomes dos passageiros foram alterados pelo Luxemburger Wort

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.