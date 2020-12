O grupo ENCEVO, que reúne as empresas Enovos, Creo, Encevo e Leo e que emprega atualmente cerca de 1.100 trabalhadores, tem uma nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Trabalhadores do grupo ENCEVO têm novo contrato coletivo

Apesar do contexto sanitário e económico complicado devido à covid-19, as negociações, entre a direção do grupo e os sindicatos OGBL e LCGB encetadas no final de 2019, ficaram concluídas esta terça-feira.



O contrato coletivo de trabalho tem duração de três anos e prevê um aumento linear dos salários de 0,5% em janeiro de 2021. Segue-se depois um novo aumento de 0,5% em janeiro de 2022.

Os assalariados também terão ainda direito a um subsídio relacionado com o resultado financeiro do grupo.Quem trabalhar durante pelo menos 40 anos nas empresas do grupo terá direito a um prémio de 3.400 euros.

A nova Convenção Coletiva de Trabalho assinada tem efeitos retroativos, abrangendo o período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.



