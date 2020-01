OGBL e a administração do Cactus voltam às negociações a 20 de janeiro. Em simultâneo há protesto para exigir aumentos salariais e revisão da convenção coletiva.

Trabalhadores do Cactus voltam aos protestos

OGBL e a administração do Cactus voltam às negociações a 20 de janeiro. Em simultâneo há protesto para exigir aumentos salariais e revisão da convenção coletiva.

Ainda não há solução para as centenas de trabalhadores do terceiro maior empregador do país que continuam a assistir com desagrado aos recuos da administração que, desde o verão, se recusa a atualizar os salários e o contrato coletivo.

Segunda-feira, há nova reunião entre os representantes dos trabalhadores e o empregador, em Windhorf. Em simultâneo, a partir das 9h30, está previsto um novo protesto para exigir "uma nova convenção coletiva, melhores condiçoes de trabalho e salários decentes".

Já em dezembro, quando protagonizaram o "protesto móvel", durante a quadra de Natal, à porta dos hipermercados em Belle Etoile, Bascharage e Howald, prometeram não baixar os braços pela conquista e reposição de direitos.