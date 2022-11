A direção da marca holandesa e o sindicato OGBL assinaram a renovação da convenção coletiva de trabalho para os 33 funcionários da empresa.

Condições de trabalho

Trabalhadores da Hema com aumento salarial de 80% por hora aos domingos

A direção das lojas Hema e o sindicato OGBL assinaram a renovação da convenção coletiva de trabalho para os 33 funcionários da empresa. O novo acordo é válido por 19 meses, entre 1 de janeiro de 2022 (efeito retroativo) e 31 de julho de 2023.

Uma das principais medidas negociadas é o aumento salarial de 80% por hora de trabalho aos domingos. Mesmo que a loja esteja fechada, pode haver trabalho nos armazéns.



Entre outras melhorias negociadas, a tabela salarial por hora vai ser adaptada à evolução do salário mínimo social, haverá um aumento do prémio de antiguidade para quem tem contrato com menos de 20 horas semanais e todos os funcionários terão direito a um prémio único de 250 euros, em função do tempo de trabalho semanal.

Haverá ainda um aumento de folgas por antiguidade, 75 euros para quem substituir temporariamente o assistente de gerente da loja e 125 euros para o assistente que substituir temporariamente o gerente.

A marca holandesa Hema é especialista na venda a retalho de roupa de casa, cosmética, brinquedos, acessórios de decoração e de cozinha.

