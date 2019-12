Mais de metade dos doentes registados entre 2011 e 2018 trabalham nestes setores. Saiba quais as profissões de maior risco e as doenças mais frequentes.

Luxemburgo 2 min.

Trabalhadores da construção e indústria mais afetados por doenças profissionais

Paula SANTOS FERREIRA Mais de metade dos doentes registados entre 2011 e 2018 trabalham nestes setores. Saiba quais as profissões de maior risco e as doenças mais frequentes.

Entre 2011 e 2018, dos 1.332 trabalhadores afetados por uma doença provocada pela sua profissão mais de metade, 741 casos, aconteceram nos setores da indústria e na construção do Grão-Ducado.



Os dados foram agora revelados pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider em resposta a uma questão parlamentar do deputado Mars Di Bartolomeu, LSAP.

Ao longo destes sete anos, o número de casos registados de pacientes com doenças profissionais reconhecidas aumentou entre 2011 (189 casos) e 2014 (203), e depois começou a diminuir. Em 2018, houve 115 trabalhadores que ficaram doentes devido à sua profissão.

Doenças reconhecidas diminuem

Contudo, há que realçar que o número de declarações de trabalhadores com doenças profissionais, registadas entre 2011 e 2018, pela Accident Insurance Association (AAA), um total de 3.711, é muito superior ao dos casos que foram efetivamente reconhecidos como doença profissional, os tais 1.332, por esta entidade.

Ou seja, em média, apenas 35% das declarações entregues à AAA acabam por ser reconhecidas como tratando-se de doença profissional. Mas mesmo este número também decresceu, de 40% em 2011 para 26% em 2018.

Profissões com maior risco

Na resposta ao deputado da LSAP o ministro apresenta o relatório com o total destas doenças nestes sete anos. E é aqui que os doentes profissionais da indústria e construção lideram, com mais de metade dos casos registados.

O maior número de casos, 268 referem-se a trabalhadores de atividades industriais não classificadas, segue-se profissões ligadas à montagem e equipamento técnico de edifícios (267), da construção civil, obras estruturais, obras de telhado, ou nas minas e pedreiras (206), trabalhadores de empresas de fabricação de produtos de metal, madeira e plástico, fabrico, instalação, reparação e manutenção de máquinas, veículos motorizados e equipamentos, oficinas de precisão (136), ou de produção de alimentos (115).

As doenças profissionais reconhecidas

Quanto às doenças profissionais reconhecidas mais frequentes encontram-se nos primeiros cinco lugares, a paralisia dos nervos devido a pressão local prolongada (353 casos), as tendinites e tenossinovite, ou outras que impliquem tarefas repetidas utilizando sempre os mesmos músculos ou tendões (290) e problemas causados por vibrações de ferramentas pneumáticas ou ferramentas com o mesmo princípio (148).

Lesões do menisco devidas a sobrecarga das articulações do joelho após exposição prolongada durante vários anos ou a exposição repetida (98) surgem em quarto lugar entre as doenças profissionais mais registadas no Luxemburgo. Logo a seguir vêm os casos de trabalhadores com asbestose ou doença pleural relacionada ao amianto (96).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.