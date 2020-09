Uma investigação Contacto revela como uma empresa recrutava trabalhadores em Portugal e os trazia com falsas promessas para o Grão-Ducado. Todos os testemunhos na edição impressa desta quarta-feira e no site do Contacto.

Trabalhadores acusam empresário português de escravizá-los no Luxemburgo

Ricardo J. RODRIGUES Uma investigação Contacto revela como uma empresa recrutava trabalhadores em Portugal e os trazia com falsas promessas para o Grão-Ducado. Todos os testemunhos na edição impressa desta quarta-feira e no site do Contacto.

Contamos toda a história na edição impressa e em Contacto.lu esta quarta-feira.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.