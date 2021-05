As autoridades da Moselle, em França, levantaram o apelo a mais informações sobre a mulher lançado no domingo.

Trabalhadora fronteiriça no setor das limpezas encontrada

Redação As autoridades da Moselle, em França, levantaram o apelo a mais informações sobre a mulher lançado no domingo.

Gisèle estava desaparecida desde sábado passado por volta das 21h, quando tinha deixado o local de trabalho no Luxemburgo, em Dreiborn. As autoridades da Moselle, em França, tinham lançado no domingo o alerta de desaparecimento da mulher de 56 anos que reside na região.

A informação foi confirmada pela autarquia da Moselle no Facebook sem, no entanto, divulgar mais pormenores sobre o reaparecimento.





