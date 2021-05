Gisèle está desaparecidade desde sábado passado por volta das 21h, quando tinha partido do local de trabalho no Luxemburgo, em Dreiborn.

Trabalhadora fronteiriça nas limpezas desaparecida desde sábado

Redação Gisèle está desaparecidade desde sábado passado por volta das 21h, quando tinha partido do local de trabalho no Luxemburgo, em Dreiborn.

As autoridades da Moselle em França lançaram este domingo o alerta de desaparecimento de uma mulher de 56 anos que reside neste região mas trabalha no Luxemburgo. Natural de Guadalupe, Gisèle Ursule Abelli está desaparecidade desde sábado passado por volta das 21h. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades no Facebook, a mulher terá 1,70 metros e tinha partido do local de trabalho no Luxemburgo, em Dreiborn, num Renault Twingo cinza-prateado com a matrícula AR-620-SP.

Na última vez que foi vista vestia calças de ganga pretas, sapatilhas brancas, casaco preto comprido, e um avental verde com uma faixa de branca e um crachá da empresa Nettoservice.

No apelo a quem puder dar mais informações sobre Gisèle, as autoridades pedem para contactar a comuna de Guenange, através do telefone 03 82 82 64 27 ou marcar o número 17.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.