Construção

Trabalhador gravemente ferido num estaleiro em Dondelange

Susy MARTINS

Um trabalhador ficou gravemente ferido na tarde de segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho num estaleiro em Dondelange.

De acordo com uma nota da polícia, o acidente aconteceu por volta do meio-dia. O homem estava a trabalhar numa vala quando ocorreu um deslizamento de terra, tendo ficado com as pernas soterradas.

Gravemente ferida, a vítima foi transportada para o hospital, após ter recebido os primeiros socorros ainda no local do incidente.

O Ministério Público ordenou uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. A Inspeção do Trabalho também esteve no local.



