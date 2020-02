O homem foi mortalmente atropelado por um camião.

Trabalhador de 62 anos morre atropelado por um camião

Susy MARTINS

Um homem, de 62 anos, morreu ontem à tarde na zona industrial Gadderscheier, em Sanem.

De acordo com um comunicado da polícia grã-ducal, o acidente ocorreu por volta das 14:20.

Por razões ainda desconhecidas, o homem foi mortalmente atropelado por um camião.

A vítima, residente no Luxemburgo acabou por morrer ainda no local do acidente.

A Inspeção do Trabalho esteve ontem no local.