Homem foi transportado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Construção

Trabalhador da construção morre em acidente em Medernach

Henrique DE BURGO Homem foi transportado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um trabalhador da construção morreu esta terça-feira de manhã, vítima de um acidente numa obra junto à estrada, em Medernach.

Segundo um comunicado da polícia, o trabalhador tinha 45 anos, residia no sul do Luxemburgo e acabou por falecer no hospital devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu quando um carro que circulava na rua de Larochette, em Medernach, bateu contra a porta de um contentor que se abriu enquanto estava a ser retirado de um camião, à beira da estrada.

O forte embate fez ricochete na porta, acabando por atingir o trabalhador. O homem foi transportado de helicóptero com ferimentos graves, mas acabaria por falecer depois no hospital, refere a polícia.

Homem de 42 anos morre em acidente de trabalho Um homem de 42 anos perdeu a vida esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra, em Roodt-sur-Syre.

Este é o segundo acidente no espaço de dias, depois um outro trabalhador ter morrido numa obra em Roodt-sur-Syre no início da semana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.