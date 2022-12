Trabalhador da construção gravemente ferido em Eischen

Festas A única prenda que elas querem este Natal é a paz na Ucrânia

Ksenia, a mãe e a filha fugiram da Ucrânia no início da guerra e foram acolhidas por uma família portuguesa no Luxemburgo. Nove meses depois, continuam a viver todos juntos. Para as ucranianas, este Natal será um misto de emoções – entre a dor de estar longe do seu país e a esperança de que a paz lhes permita um dia regressar a casa.