Acidente

Trabalhador da construção civil morre em acidente de trabalho em Ell

Susy MARTINS O Ministério Público ordenou uma investigação.

Um homem de 55 anos morreu na quinta-feira ao final da tarde, na sequência de um acidente de trabalho em Ell.

Segundo as autoridades policiais, o trabalhador encontrava-se numa vala de vários metros de profundidade e terá ficado soterrado após um deslizamento de terra.

Uma equipa de emergência tentou socorrer o trabalhador, mas este acabou por morrer ainda no local. O Ministério Público já ordenou uma investigação ao caso e a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) esteve no local.



