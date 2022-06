Mas há exceções e há obras que não param durante o verão. Dependendo do tipo de projeto, a lei permite algumas derrogações do período de férias coletivas.

Trabalha na construção civil? Falta um mês para ir de férias

Diana ALVES O período de férias coletivas na construção civil começa daqui a um mês. Os trabalhadores do setor entram de férias no dia 29 de julho e regressam ao trabalho no dia 22 de agosto.

Note-se que todas as empresas do ramo da construção que trabalhem no Luxemburgo e estejam abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.



Esta obrigação visa não só as firmas com sede no Grão-Ducado, como também os prestadores de serviços externos, quer operem enquanto empresa principal ou enquanto subempreiteira.

Mas há exceções e há obras que não param durante o verão. Dependendo do tipo de projeto, a lei permite algumas derrogações do período de férias coletivas. É o caso, por exemplo, de obras de reparação em escolas ou nas fábricas que param a produção durante este período.

Outra exceção diz respeito aos projetos qualificados de "urgentes" pela Comissão Especial da Construção da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

No entanto, para poderem beneficiar dessas exceções, as empresas têm de fazer o pedido pelo menos dois meses antes da data de início das férias coletivas.



