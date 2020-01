Os três traficantes estão detidos. Foram apanhados em flagrante com várias doses de droga, dinheiro e armas.

Tráfico de droga. Três homens detidos em Diekirch

Os três traficantes estão detidos. Foram apanhados em flagrante com várias doses de droga, dinheiro e armas.

O L'Essentiel fala numa semana de "sorte" para as autoridades luxemburguesas. Só no norte do país, a polícia travou três traficantes de droga que atuavam em Diekirch.

Os homens foram detidos na posse de uma quantidade significativa de drogas, dinheiro, dois deles com armas.

O primeiro foi apanhado em flagrante logo na quarta-feira na comuna de Ulflingen. Os agentes cumpriram uma ordem de detenção emitida pelos magistrados do Ministério Público de Diekirch, pelo que o traficante já estava na mira das autoridades há meses.

Só neste caso a polícia apreendeu 50g de cocaína, cerca de 885g de cannabis, quase 100g de haxixe e uma pequena quantidade de cogumelos mágicos. Além disso, levou para a esquadra mais de 1.500 euros em dinheiro vivo e dois veículos.

Horas mais tarde, as autoridades cumpriram o segundo mandado de busca e apreensão. Outros dois indivíduos foram detidos pela polícia criminal da região norte do Grão-Ducado. Os homens tinham mais de 700g de cannabis, uma espingarda de assalto e um valor superior a 600 euros.

Atrás das grades, os traficantes aguardam que o tribunal se pronuncie em relação às medidas de coação a aplicar, sendo a mais grave a prisão preventiva até ao julgamente final.