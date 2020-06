Na sequência de uma comissão parlamentar que voltou a falar do aumento do tráfico de droga na região, a polícia anunciou novas detenções na Gare.

Tráfico de droga. Três detidos em operação na Gare

Ana Patrícia CARDOSO Na sequência de uma comissão parlamentar que voltou a falar do aumento do tráfico de droga na região, a polícia anunciou novas detenções na Gare.

Na quarta-feira, os eurodeputados manifestaram a sua preocupação na comissão parlamentar sobre o tráfico de droga na zona em torno da Gare do Luxemburgo.

Na sequência da preocupação que tem vindo a aumentar desde o início do confimaneto, a polícia anunciou novas patrulhas no local, realizadas na segunda-feira à tarde, na Place de la Gare, e mais tarde numa plataforma na estação do Luxemburgo.

Tráfico na Gare. “Autoridades não conseguem resolver problema sozinhas” “A crise sanitária teve um impacto sobre a segurança e a criminalidade ligada ao tráfico de droga no bairro da gare na cidade do Luxemburgo”. Esta foi uma das conclusões à qual chegaram os deputados membros das comissões da justiça e da segurança interna que estiveram reunidos esta quarta-feira com os ministros Sam Tanson e François Bausch.

Foram detidos três suspeitos e apreendido dinheiro, telemóveis e droga, entre heroína, cocaína e marijuana.

Durante uma busca domiciliária no sul do país, relacionada com as operações na Gare, a polícia apreendeu heroína, cocaína, marijuana, haxixe e vários pacotes de analgésicos. Foi também confiscada uma arma de fogo com munições e várias facas.

Os detidos foram entretanto ouvidos pelo juiz de instrução.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.