Tráfico de droga/Esch. MP pede fecho do café Chez Nadia e cinco anos de prisão para gerente

O café, gerido pela luso-francesa Nádia K., já tinha sido alvo de buscas no ano passado e estava na mira da polícia desde 2016 por causa de quartos insalubres.

Cinco anos de prisão e multa para a gerente do café Chez Nadia, em Esch-sur-Alzette, fecho do estabelecimento e perda vitalícia de licença para venda de bebidas alcoólicas é o que o Ministério Público exigiu em Tribunal, na passada semana. A sentença vai ser lida só a 23 de janeiro.

O julgamento decorre depois de três semanas de vigilância, por parte das autoridades, ao tráfico de cocaína, canábis e haxixe no café gerido pela luso-francesa Nádia K.

Antes, em outubro de 2018, o estabelecimento e o café Brasil, situados na Avenida de la Gare, em Esch-sur-Alzette, tinham sido alvos de uma mega-rusga levada a cabo por 130 polícias, também por tráfico de droga.

Já em 2016, o estabelecimento estava também na mira da polícia, devido aos quartos insalubres.

Agora, o Ministério Público exige cinco anos de prisão para a gerente portuguesa, alegando que o café Chez Nadia criou uma plataforma de tráfico de droga, dentro do estabelecimento e na esplanada.

De acordo com o jornal Wort, a gerente defende-se explicando que não estava a par do que se passava e não tem ligação com o que acontece em frente ao seu café.

Mas para o procurador, Nádia não só sabia o que se passava como fazia parte, facilitando o negócio.

Outra questão levantada no julgamento é a contabilidade. A acusação tem dúvidas de que as receitas anuais sejam apenas de 700 euros e defende que é a venda de droga que sustenta o negócio de Nádia.

Para piorar a situação, desde a mega-operação de 16 de outubro do ano passado, o tráfico de droga continuou inalterado, com uma diferença: os traficantes e os clientes foram obrigados a consumir uma bebida no café.

Além dos cinco anos de prisão e de uma multa, o Ministério Público exige o fecho do café e a proibição vitalícia de vendas de bebidas alcoólicas para a principal acusada.

Além da gerente portuguesa, são acusados ainda 14 traficantes, com o Ministério Público a pedir penas de prisão entre 24 e 48 meses. O veredicto vai ser lido no dia 23 de janeiro.



Henrique de Burgo, com Wort