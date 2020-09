Dados revelam ainda uma descida de 35% no congestionamento das estradas na última semana de agosto comparativamente a 2019.

Tráfego rodoviário no Luxemburgo caiu 63% durante o confinamento

Dados revelam ainda uma descida de 35% no congestionamento das estradas na última semana de agosto comparativamente a 2019.

Segundo o relatório da Fundação Idea sobre "no auge do confinamento", "entre teletrabalho e encerramentos administrativos", a diminuição do congestionamento de tráfego foi "espantosa" em comparação com 2019.

Os dados vêm revelados no boletim de instrumentos de desenvolvimento económico e social do Luxemburgo, e revelam que nas semanas entre 16 de março e 27 de abril, em média, o congestionamento sofreu um decréscimo de 63%.

A lacuna depois tendeu a diminuir gradualmente até ao dia 2 de julho, antes de expandir novamente a 20 de agosto.

Segundo a fundação IDEA estes são dados que demonstram que além das férias, existe um grande número de empregados que permaneceram em teletrabalho, bem como a descida do número de turistas que normalmente "atravessam o país para regressar às suas casas".

Quem vai financiar esta crise? Pergunta a CGFP Embora a crise sanitária da covid-19 esteja longe de estar terminada, a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) já se declara preocupada com o impacto negativo na economia do país.

O estudo aponta para uma tendência recente de "retoma do congestionamento", mesmo que as recomendações sanitárias do Governo apelem a um processo judicial em massa de teletrabalho nos próximos meses.

Ainda assim, os dados apontam uma diferença relevante de tráfego quando comparado a 2019. Na última semana de agosto, registou-se um decréscimo de tráfego rodoviário em 35% quando comparada com a mesma semana do ano passado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.