Tráfego diminuíu 86% no Luxemburgo

Os trajetos são actualmente muito mais limitados do que o habitual, como o demonstrou a aplicação Waze, utilizada para evitar engarrafamentos de trânsito.

O tráfego no Luxemburgo diminuiu consideravelmente nas últimas semanas. A nova aplicação Waze, que ajuda os condutores a evitar os engarrafamentos e sugere os melhores itinerários, confirma esta tendência. De acordo com a Waze, o tráfego no Grão-Ducado diminuiu 86% em Março em comparação com o mês anterior.

"Esta redução verifica-se principalmente nas grandes cidades", explica o porta-voz da empresa em declarações ao L'essentiel, indicando que é sobretudo "nas horas de ponta que o tráfego se encontra no seu ponto mais baixo, uma vez que se verificou uma redução considerável dos engarrafamentos."

A nível mundial, a queda é de 60%, com um pico de 90% em Itália. A Bélgica, França e Espanha registaram diminuições de 80%, 23% e 88%, respectivamente.

Em todos estes países, o tráfego tem baixado consideravelmente o seu fluxo e os trajetos são, também, reduzidos ao mínimo.

A aplicação Waze baseia-se na geolocalização e na informação fornecida pelos seus utilizadores, o que a torna mais fiável nas grandes cidades. As autoridades comunicam alterações temporárias ou provisórias (obras, desvios, desenvolvimentos, ...), enquanto os automobilistas podem evitar engarrafamentos ou acidentes de viação.

