TotalEnergies vende milhares de estações de serviço, incluindo no Luxemburgo

AFP A gigante francesa está a preparar-se para o fim dos motores de combustão, em 2035.

A TotalEnergies anunciou, esta quinta-feira, que está a vender cerca de 1.600 estações de serviço na Alemanha e nos Países Baixos ao retalhista canadiano de alimentação e combustíveis Couche-Tard para se preparar para o fim das vendas de novos veículos com motor de combustão na Europa, apontado para 2035.

A votação do Parlamento Europeu, em meados de fevereiro, para proibir a venda de novos veículos com motor de combustão na Europa em 2035, em detrimento do desenvolvimento de veículos elétricos, "leva a TotalEnergies a tomar decisões sobre o futuro das suas redes na Europa, que serão confrontadas com uma perda de receitas relacionadas com o combustível, uma vez que os veículos elétricos serão recarregados principalmente em casa ou no trabalho e menos nas bombas", explica a gigante do petróleo e gás em comunicado.

Na Alemanha e nos Países Baixos, a TotalEnergies anunciou que "venderá todas as suas redes de estações de serviço à Couche-Tard, ou seja, 1.198 estações na Alemanha e 392 nos Países Baixos", países em que o grupo diz não ser o líder e onde "a experiência de um retalhista local é essencial".

O grupo francês irá, portanto, "concentrar-se no desenvolvimento de novas formas de mobilidade (elétrica e hidrogénio) nestes países", precisa, exemplificando com as atividades de recarga elétrica fora de bomba, distribuição de hidrogénio, venda por grosso de combustível e a rede de estações de distribuição de combustível para profissionais AS24 (veículos pesados).

Nova empresa criada na Bélgica e no Luxemburgo

Na Bélgica e no Luxemburgo, onde a gigante francesa afirma ser o líder, será criada uma empresa comum entre a TotalEnergies (40%) e a Couche-Tard (60%) para operar 619 estações de serviço e acelerar "a transformação destas duas redes, maximizando as suas vendas fora dos combustíveis petrolíferos".

As estações de serviço nos quatro países manterão a marca TotalEnergies enquanto forem abastecidas com combustível pelo grupo petrolífero "durante pelo menos cinco anos".

A proposta de transação entre os dois grupos "assenta num valor empresarial de 3,1 mil milhões de euros", refere a TotalEnergies sem dar pormenores sobre o montante, e "diz respeito às redes de estações de serviço e às atividades de cartões de combustível para clientes profissionais".

Para a TotalEnergies, este passo faz parte da sua estratégia de "transformação numa empresa multienergética e da sua ambição de alcançar neutralidade de carbono até 2050", de acordo com a declaração.

O projeto deverá ser finalizado antes do final de 2023, sujeito à aprovação das autoridades da concorrência.

Desde 2015, TotalEnergies tem vendido as suas redes de estações de serviço em Itália, na Suíça e no Reino Unido.

