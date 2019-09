31 habitações em Pétange continuam à espera de obras, e ainda deverão demorar. Uma centena de habitantes não pode regressar ao lar.

Tornado. Vítimas sem casa até fevereiro de 2020

A comuna de Pétange realizou ontem uma sessão de avaliação da situação dos trabalhos de reconstrução, mês e meio após o tornado que devastou esta região e Bascharage, a 9 de agosto.



Do total das casas destruídas, 31 ainda não habitáveis, segundo informou o burgomestre Pierre Mellina, citado pelo Wort francês.

Tal representa que uma centena de habitantes ainda não puderam regressar às suas habitações, encontrando-se em apartamentos disponibilizados pela autarquia ou com familiares.

E segundo prevê o Burgomestre ainda irá demorar alguns meses até que todas as vítimas do tornado possam voltar para casa. Todas as obras deverão ficar concluídas até fevereiro de 2020, perspetivou.

A comuna de Pétange contraiu um empréstimo de 1,03 milhões de euros para fazer face a todos os dados provocados pela intempérie, montante esse que deverá ser restituído em parte por meio de subsídios e seguros públicos.

O violento fenómeno, que deixou o caos nestes dois municípios, feriu 19 pessoas e causou danos em mais de 300 habitações.