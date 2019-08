Segundo o Meteolux, há uma melhoria do estado de tempo e o risco de novas tempestades no país é agora reduzido.

Tornado. Setenta e duas pessoas realojadas em hotéis na noite passada

Os estragos causados pela passagem do tornado entre Bascharage e Pétange obrigaram ao realojamento de 72 pessoas em hotéis, na noite de ontem.

Do total, 46 pessoas foram realojadas pela comuna de Pétange e 26 pela de Bascharage, segundo uma nota divulgada esta manhã, após uma reunião entre a célula de crise do Governo e o alto comissariado para a proteção nacional, sob presidência da ministra do Interior, Taina Bofferding.

Atualmente, estão no terreno mais de 80 membros dos serviços de socorro, incluindo 30 voluntários dos serviços de socorro alemães, para efetuar as últimas intervenções depois da passagem do tornado, que afetou na sexta-feira grande parte das comunas de Pétange e Bascharage.

Foto: Chris Karaba

Os trabalhos de limpeza estão a ser levados a cabo pelas duas autarquias e por empresas privadas, mantendo ainda algumas ruas fechadas ao trânsito.

Quanto ao estado do tempo, o serviço de meteorologia, MeteoLux, prevê uma ligeira melhoria nos próximos dias, com alguns aguaceiros e um risco reduzido de tempestades.