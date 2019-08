Um terço dos cerca de 2.400 pedidos de indemnização às seguradoras do Luxemburgo por prejuízos causados pelo tornado do dia 9 de agosto no sul do país corresponde a veículos. Nestas 800 viaturas não está incluído o carro de Antónia* porque a sua apólice de seguro não cobre todos os riscos. As seguradoras só cobrem os prejuízos se os proprietários dos veículos tiverem seguros Casco ou mini-Casco.

Luxemburgo 3 2 min.

Tornado. Seguradoras não pagam danos em carros sem Casco

Manuela PEREIRA Um terço dos cerca de 2.400 pedidos de indemnização às seguradoras do Luxemburgo por prejuízos causados pelo tornado do dia 9 de agosto no sul do país corresponde a veículos. Nestas 800 viaturas não está incluído o carro de Antónia* porque a sua apólice de seguro não cobre todos os riscos. As seguradoras só cobrem os prejuízos se os proprietários dos veículos tiverem seguros Casco ou mini-Casco.

Antónia mora em Pétange. “Estava em casa a guardar a neta quando o tornado atingiu a cidade. Deixou o carro estacionado na avenida da Liberdade, onde ainda se encontra cerca de uma semana e meia depois da tempestade. A viatura foi atingida por diversos objetos, a exemplo de telhas, que voaram com as rajadas de vento de mais de 200 km/h. Retrovisores e vidro traseiro partidos ou pneus inutilizáveis. Os estragos são muitos, ao ponto do carro necessitar de ser rebocado para ser retirado daquele lugar de estacionamento”, disse hoje à Rádio Latina esta vítima do tornado.

3 O carro de Antónia* regista danos avultados e a sua seguradora não vai pagar a reparação. (fotos: arquivo pessoal)

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Mas Antónia “ainda” não chamou o reboque. Esta mãe de quatro filhos – um dos quais de 19 anos que ainda está a estudar – vive com rendimentos modestos. Uma pensão de viuvez de cerca de mil euros e não tem o carro segurado contra todos os riscos. “Contraí o seguro que é obrigatório: o da responsabilidade civil”, confiou.

Bate a todas as portas: seguradora, ministério, comuna, assistente social. A resposta é sempre a mesma. “Não há indemnização. O seguro automóvel de responsabilidade civil não cobre danos materiais provocados por intempéries e as ajudas do Estado ou das comunas restringem-se a bens de primeira necessidade e às habitações afetadas”.

Antónia mantinha a esperança de que a reparação fosse paga pelo seguro das habitações de onde voaram literalmente os objetos que lhe partiram o carro. Mas a esperança de obter esse apoio financeiro desvanece com a resposta do diretor da Associação das Companhias de Seguros (ACA – Association des Compagnies d’Assurance). Em declarações esta terça-feira à Rádio Latina, Marc Hengen diz que nestes casos, como o da Antónia, os seguros das habitações não entram em linha de conta.

O caso de Antónia não é único. Há mais pessoas com carros danificados pelo vendaval do dia 9 de agosto cujos sinistros não são cobertos pelas apólices de seguros. Quantos casos ao certo? O diretor da ACA não sabe dizer.

No Luxemburgo, há três tipos de seguro automóveis. O primeiro é então o de responsabilidade civil, que é de resto obrigatório. Depois há o mini-Casco que já cobre sinistros como inundações e outros estragos provocados por intempéries. E por fim há o Casco, que abrange todos os riscos.

O presidente da ACA diz que os 100 milhões de euros que as seguradoras vão pagar aos sinistrados do tornado são uma primeira estimativa e correspondem aos 2.400 pedidos de indemnização apresentados até ao dia 14 de agosto. “Entretanto, há registo de mais pedidos”, avança Marc Hengen sem quantificar.

Um dos maiores sinistros da história dos seguros no Luxemburgo vai afetar o “resultado das seguradoras”, mas o setor é “sólido”, avança Marc Hengen.

O tornado de 9 de agosto de 2019 provocou 19 feridos, dois quais com gravidade, e causou danos em mais 314 edifícios em diversas localidades das comunas de Pétange e Bascharage.

* Antónia é um nome fictício. A testemunha preferiu guardar o anonimato.