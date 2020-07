Conclusão é de um estudo do Meteolux publicado este mês, onde é feita uma análise detalhada ao tornado que atingiu o país a 9 de agosto do ano passado e se sublinha a necessidade de apostar em sistemas de previsão e aviso para estes eventos meteorológicos.

Tornado de 2019 foi um dos fenómenos naturais mais destrutivos em décadas no Luxemburgo

Ana TOMÁS Conclusão é de um estudo do Meteolux publicado este mês, onde é feita uma análise detalhada ao tornado que atingiu o país a 9 de agosto do ano passado e se sublinha a necessidade de apostar em sistemas de previsão e aviso para estes eventos meteorológicos.

A passagem de um tornado a 9 de agosto de 2019, pelo Luxemburgo, foi um dos acontecimentos climáticos mais destrutivos a assolar o país em décadas. A confirmação do cenário de destruição causado por este fenómeno que afetou o sudoeste do país, sobretudo as comunas de Rodange, Lamadelaine, Pétange e Bascharage, surge nas conclusões de um estudo detalhado do Meteolux, publicado este mês.

De acordo com a investigação, este tornado multi-vortex, do qual resultaram 19 feridos e danos avultados em habitações e zona de floresta, foi gerado por "uma trovoada de supercélulas que se desenvolveu numa massa de ar muito húmida e quente".

Tornado agosto 2019. Mais de um milhão de euros vão ser distribuídos aos sinistrados Este tornado feriu 19 pessoas e danificou pelo menos 314 edifícios, em diversas localidades.

Estima-se que a distância percorrida pelo tornado tenha sido de cerca de 20 km. E uma análise ao rastro de destruição deixado à sua passagem permitiu determinar que terá atingido "uma intensidade máxima IF2+ na Escala Internacional de Fujita, correspondente a velocidades do vento de cerca de 240 km/hora", refere o estudo.

Este fenómeno poderá repetir-se, sem aviso prévio, já que, além de os tornados serem fenómenos meteorológicos impossíveis de se prever com muita antecedência, a Europa não tem apostado nos sistemas de alerta e previsão que permitem antever a sua formação com alguns dias de antecedência.

Por isso, nas conclusões, o estudo do Meteolux defende que a perigosidade deste evento "realça a necessidade de fazer mais esforços relativamente à previsão operacional de tornados e avisos na Europa", pelo que o organismo deu inicio a um "projecto interno para elaborar um conceito" que permita "avaliar o risco de tornado associadas a supercélulas durante a estação quente".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.