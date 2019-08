Os ventos devastadores estão a gerar uma onda de solidariedade pelo Luxemburgo com empresas e particulares a ajudar as vítimas.

Tornado: Conta solidária já angariou mais de 28 mil euros

Em apenas um dia a página do Facebook de ajuda às vítimas do tornado de Pétange e Bascharage angariou já mais de 28 mil euros e a cada hora o montante aumenta consideravelmente.

Até às 16h00 deste sábado 652 pessoas tinham doado dinheiro na conta do Facebook ‘Aides aux victimes Tornade Pétange/Bascharage’ criada por Jacques Glod, para ajudar quem ficou com as casas danificadas ou a passar outras necessidades devido ao tornado que devastou estas duas comunas do Luxemburgo, ferindo 20 pessoas e destruindo mais de 100 habitações.

Uma verdadeira onda de solidariedade tomou conta do Grão-Ducado com empresas e particulares a oferecerem os seus préstimos às pessoas afetadas pelo tornado.

O clube de futebol de Bascharage, UN Käerjéng 97 saiu para a rua com as suas equipas a ajudar as vítimas e a sensibilizar os seus patrocinadores a fazer o mesmo.

A brasserie ‘An der Brauerei’ nesta zona, apesar de ter sido afetada pelo tornado decidiu oferecer refeições aos outros sinistrados e aos voluntários que estão a prestar ajuda, segundo informa a RTL.

Também a empresa de construção Bonaria Frères disponibilizou a sua ajuda aos habitantes que ficaram com as suas casas danificadas pelas rajadas de vento de mais de 100 quilómetros/hora.

As autoridades luxemburguesas lançaram um apelo às empresas para ajudar na reconstrução das casas e localidades. Os interessados devem contactar com urgência o centro de coordenação do CGDIS através do número (+352) 49 77 19 – 100.