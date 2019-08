Os interessados em apoiar as vítimas podem fazê-lo através de transferência bancária para as contas das duas organizações. Osdados estão disponíveis no site da comuna de Bascharage.

Tornado: Comunas de Pétange e Bascharage lançam apelo a donativos

Os interessados em apoiar as vítimas podem fazê-lo através de transferência bancária para as contas das duas organizações. Osdados estão disponíveis no site da comuna de Bascharage.

Depois da destruição, a reconstrução. As comunas de Pétange e de Bascharage lançaram no domingo um apelo a donativos, na sequência do tornado que atingiu o sul do país na sexta-feira. O objetivo é fazer face aos prejuízos que não serão cobertos pelos seguros.

A campanha de solidariedade está a ser promovida pelas duas autarquias, juntamente com as associações “Käerjeng hëllef” e “Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng”.

Os interessados em apoiar as vítimas podem fazê-lo através de transferência bancária para as contas das duas organizações. Osdados estão disponíveis no site da comuna de Bascharage.

Desde que o vento sacudiu o sul do país têm surgido várias ações de solidariedade para prestar apoio às vítimas. Em apenas três dias a página de Facebook de ajuda às pessoas afetadas pelo vento forte, criada por Jacques Glod, angariou mais de 89 mil euros.Cerca de cem casas ficaram inabitáveis, sendo que 57 pessoas foram realojadas na noite de sábado.

A passagem do tornado pelo sul do Grão-Ducado causou ainda duas dezenas de feridos, dois dos quais tiveram de ser hospitalizados. Segundo informações prestadas à agência Lusa por uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, há dois portugueses entre os feridos. Trata-se de um homem de de uma mulher, ambos com ferimentos ligeiros. Sabe-se também, de acordo com as mesma fonte, que uma família portuguesa de três pessoas teve de ser realojada.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.