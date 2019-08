Militares, polícias e bombeiros têm estado no terreno a participar nas operações de socorro. Ao início da noite de ontem eram 180 os bombeiros no local.

Tornado. Autoridades apelam à população para evitar zonas afetadas

O Ministério do Interior apelou à população para evitar as zonas afetadas pelo tornado de sexta-feira, que sacudiu algumas localidades do sul do país.

Num comunicado enviado às redações após a última reunião de ontem da célula de crise do Governo, as autoridades lembram que a circulação nos bairros afetados de Pétange e Bascharage continua “fortemente perturbada” devido às operações de socorro. Razão pela qual é feito um apelo à população para que apenas se desloque às zonas em questão se for “absolutamente necessário”.

Uma centena de casas destruídas e quase vinte feridos (dois dos quais tiveram de ser hospitalizados) é para já o balanço do tornado que abanou o sul do Luxemburgo.

