Tornado: Ainda poucas vítimas pediram reembolso às câmaras

Para Xavier Bettel a justificação pode estar na demora do certificado emitido pelas seguradoras que é necessário apresentar no município.

As companhias de seguros receberam cerca de 1600 relatórios das vítimas dos tornados que ficaram com as casas e carros destruídos, pelas violentas rajadas de vento que há praticamente um mês, a 9 de agosto, assolaram os municípios de Pétange e Bascharage.



A informação foi dada, esta sexta-feira, pelo primeiro-ministro Xavier Bettel em jeito de balanço sobre a assistência que está a ser dada às vítimas.

O violento fenómeno que deixou o caos nestes dois municípios feriu 19 pessoas, causou danos em mais de 300 habitações e deixou 70 vítimas sem casa.

Os danos que as seguradoras não cobrem



Mas, por enquanto, apenas um número reduzido de pessoas se dirigiram aos serviços sociais para pedir os reembolsos que as câmaras e o Governo disponibilizaram para certos casos, anunciou Xavier Bettel.

Como o Contacto já noticiou, trata-se dos danos que não possam ser reembolsados pelas seguradoras, total ou parcialmente, e que os habitantes podem dirigir-se a estes serviços municipais para tentar o reembolso.

Contudo, para este número ainda reduzido, o primeiro-ministro tem uma justificação: é que para dar entrada dos pedidos nos serviços dos dois municípios, as vítimas têm de apresentar um certificado emitido pela sua seguradora, e esse documento demora tempo a ser entregue.

Xavier Bettel confirmou também que a “estimativa” é que no total, o montante que as seguradoras deverão ter de pagar pelos danos causados pelo tornado rondará os 100 milhões de euros.

Pedidos avaliados por comissão

O que as seguradoras não pagarem, as vítimas podem então pedir o reembolso ao seu município, tendo sido disponibilizados fundos camarários e do governo para o efeito. Este será depois avaliado por uma comissão também criada especialmente para tal.



"Após o pagamento dos danos pelas companhias de seguros, quaisquer danos que não possam ser reembolsados ou parcialmente reembolsados devem ser declarados neste momento ao serviço social do respetivo município da vítima", indica o comunicado emitido pelas câmaras de Pétange e Bascharage sobre estes apoios públicos.

A comissão de representantes eleitos para decidir sobre os montantes a atribuir às vítimas que recorram aos serviços sociais é composta por dois representantes dos vereadores, dois membros de associações e dois funcionários de gabinetes sociais.

