Tornado agosto 2019. Mais de um milhão de euros vão ser distribuídos aos sinistrados

Susy MARTINS Este tornado feriu 19 pessoas e danificou pelo menos 314 edifícios, em diversas localidades.

O tornado que assolou o sul do Luxemburgo, a 9 de agosto de 2019, despoletou uma onda de solidariedade no país. Mais de um milhão de euros em donativos foram angariados para ajudar as vítimas a reconstruir as suas casas.

Este tornado provocou 19 feridos, dos quais dois com gravidade, e danificou pelo menos 314 edifícios, em diversas localidades das comunas de Pétange e de Bascharage.

Os representantes de certas associações, os burgomestres das duas comunas e representantes dos ofícios sociais reuniram-se recentemente para decidir o que fazer com o dinheiro dos donativos, depois de terminado o prazo para obtenção de uma ajuda financeira.

Os prejuízos declarados junto das seguradoras é de cerca de 100 milhões de euros. No entanto, os sinistrados puderam pedir ajudas junto dos ofícios sociais das respetivas comunas para colmatar a parte financeira que não é coberta pelas seguradoras. Para isso tiveram de introduzir um dossier. Num comunicado enviado pelas duas comunas, pode ler-se que “receberam 174 pedidos para um montante total de 1,68 milhões de euros”. Este montante refere-se a danos nas habitações ou em veículos.

Com o montante dos donativos, as comunas decidiram ajudar as pessoas com danos nas habitações, cobrindo 70% dos prejuízos, sendo que o montante máximo é de 50.000 euros. Relativamente a danos nos veículos, a ajuda poderá ir até 50% do prejuízo, sendo que o montante máximo é neste caso de 10.000 euros.

No total, vão ser distribuídos 915.874 euros, sendo que o montante restante fica reservado para as pessoas que ainda estão à espera de orçamentos relativos a trabalhos a efetuar.



