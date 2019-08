Muitos portugueses de Pétange estavam fora da cidade em férias. Há casas afetadas entre os elementos da comunidade, mas nenhuns danos físicos

Tornado afeta região onde vivem 20 mil portugueses sem fazer feridos na comunidade

A confirmação já tinha sido dada ontem pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro: " Não há registo de feridos entre a comunidade portuguesa". Nessa altura, as autoridades ainda só confirmavam sete feridos do tornado que afetou o Sudeste do Luxemburgo no final da tarde de sexta, 9 de agosto.

O número entretanto subiu para 19, com dois cidadãos hospitalizados e um em estado grave. Nenhum é português.

O JN revelou entretanto que pelo menos a casa de uma família portuguesa tinha sido afetada pelos ventos - no total, mais de uma centena de habitações foram atingidas.

Na região de Pétange vive uma parte importante da comunidade portuguesa no Luxemburgo. A secretaria de Estado das Comunidades estima em 20 mil o número de portugueses que vivem na região afetada pelo tornado.

Com as férias coletivas marcadas obrigatoriamente para agosto em setores como a construção, uma boa parte dos portugueses encontravam-se por estes dias de férias fora do Grão-Ducado.