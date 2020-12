A polícia grã-ducal promete ser intransigente em relação ao cumprimento das restrições imposta pelo Governo para travar a propagação do novo coronavírus.

Tolerância zero. Autoridades não abrem excepções no Natal e Ano Novo

As autoridades luxemburguesas não vão abrir qualquer excepção à fiscalização durante a época festiva. Num comunicado enviado às redações, a polícia grã-ducal promete ser intransigente com todos os que quebrem o recolher obrigatório entre as 23h e as 6h. As autoridades prometem ainda estar particularmente atentas ao cumprimento das regras aplicadas às reuniões familiares, limitadas a apenas dois convidados.

Prevenindo uma eventual corrida aos espaços comerciais e aos supermercados, as autoridades anunciaram um reforçado policial em redor dos centros comerciais e zonas pedonais do país. O objetivo será não só controlar a regra que limita o número de pessoas que podem estar no interior dos espaços fechados como a nova proibição de consumir álcool na via pública até à segunda quinzena de janeiro.

Lembrete

Aprovado na passada terça-feira, 15 de dezembro, o pacote de medidas com que o Governo pretende travar a pandemia está em vigor, por um mês, até dia 15 de janeiro, pelo que não há qualquer excepção prevista para o período das festividades.

Assim, além do recolher obrigatório, fica instituído que, "a fim de evitar reuniões", o número de clientes em áreas comerciais com mais de 400 metros quadrados está limitado a um cliente por cada 10 metros quadrados.

Além disso, o decreto de lei excepcional estipula que "o consumo de alimentos e bebidas é proibido nestes locais, bem como no interior de estações ferroviárias e aeroportos, em terraços e em locais criados especificamente para fins de consumo". Neste sentido, restaurantes e bares continuam fechados, disponibilizando apenas refeições para fora.

Em casa também há instruções a seguir. Mesmo no Natal, nenhum agregado familiar pode receber mais de dois convidados em casa. Embora a máscara e o distanciamento físico não sejam obrigatórios, são recomendados.





