Todos os residentes deverão receber um convite para vacinação antes das férias de verão

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, prevê que todos os residentes do Grão-Ducado recebam um convite para aceder à vacinação contra a covid-19, antes das férias de verão, referindo-se às férias escolares que arrancam a 15 de julho.

O primeiro-ministro diz que é um dos residentes que se voluntariou para receber a vacina anticovid da AstraZeneca. A revelação foi feita esta segunda-feira durante o congresso do Partido Democrático (DP), que ocorreu esta segunda-feira de forma digital.

Aliás, no que diz respeito à lista de voluntários (disponível no site impfen.lu) há já cerca de 26 mil residentes, entre 30 e 54 anos, inscritos. Os primeiros convites devem começar a ser enviados esta semana. As convocatórias vão ser enviadas por ordem de inscrição.

No que diz respeito à vacina da Johnson & Johnson, que chegou a estar suspensa nos Estados Unidos da América devido casos suspeitos de coágulos sanguíneos, o Conselho Nacional das Doenças Infeciosas do Luxemburgo deverá emitir, em breve, um parecer com recomendações relativamente à administração da vacina.

Segundo Xavier Bettel, com esse parecer, o Governo deverá decidir se vai haver limitações na toma da vacina, como é o caso atualmente com a vacina da AstraZeneca que não é recomendada às pessoas entre 30 e 54 anos, e muito menos às pessoas com menos de 30 anos.

O primeiro ministro garante que o país está pronto a vacinar rapidamente o máximo de pessoas possível. Tanto as infraestruturas como os profissionais da saúde estão prontos “a vacinar à volta de 90 mil pessoas ao mesmo tempo”, desde que há doses das vacinas à disposição, assegura Bettel.

O líder do Executivo espera também que as crianças possam ser brevemente vacinadas contra a covid-19, lançando um apelo às farmacêuticas para que redobrem os seus esforços para encontrem um fármaco para os mais novos, para que finalmente toda a população possa aceder à vacina, com vista ao “regresso a uma vida mais normal”.



